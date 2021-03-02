Экс-сотрудник ФСБ Докучаев, осужденный за госизмену, просит Лефортовский суд об УДО

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Бывший оперуполномоченный Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрий Докучаев, осужденный на шесть лет колонии строгого режима за государственную измену, просит освободить его условно-досрочно от отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского суда, куда поступило соответствующее ходатайство.

"Поступил материал от адвоката в интересах Докучаева, но дата еще не назначена", - сказала пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

Московский окружной военный суд - 2-й Западный военный суд - 10 апреля 2019 года признал Докучаева виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и назначил ему наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Осужденный лишен также звания майора. В ходе следствия Докучаев заключил досудебное соглашение со следствием.

Согласно официальным данным судебной статистики, за шпионаж или госизмену в России за полгода в 2019 году осуждены пять человек. За весь 2018 год по этим статьям были осуждены восемь человек, включая четырех иностранцев, за 2017 год - шесть человек, в том числе два иностранца. Гораздо больше лиц, согласно судебной статистике, получили судимость за неосторожное обращение со сведениями, составляющими гостайну.