В Боливии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 марта. /ТАСС/. Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в центральной части Боливии. Об этом сообщила газета Los Tiempos со ссылкой на полицию.

К настоящему моменту подтверждена смерть 21 человека. Полиция не исключает, что спасатели пока нашли не тела всех погибших. Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 45 пассажиров. Пострадавшие были доставлены в больницы.

Автобус, следовавший из города Кочабамба, упал с высоты 70 метров. Причина происшествия пока не установлена.