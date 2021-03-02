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В Боливии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье

По предварительным данным, всего в нем находились 45 пассажиров

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 марта. /ТАСС/. Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в центральной части Боливии. Об этом сообщила газета Los Tiempos со ссылкой на полицию.

К настоящему моменту подтверждена смерть 21 человека. Полиция не исключает, что спасатели пока нашли не тела всех погибших. Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 45 пассажиров. Пострадавшие были доставлены в больницы.

Автобус, следовавший из города Кочабамба, упал с высоты 70 метров. Причина происшествия пока не установлена.

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