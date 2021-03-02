В Пермском крае ищут мужчину, убившего женщину и двух детей

ПЕРМЬ, 2 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и двух детей в поселке Октябрьский Пермского края, по подозрению в совершении преступления разыскивается 40-летний мужчина. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Пермскому краю.

"В поселке Октябрьском в частном жилом доме погибшими от травм криминального характера обнаружены женщина 1979 года рождения, ее дочь 2008 г. р. и сын 2004 г. р. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью)", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел утром. По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина 1980 года рождения.