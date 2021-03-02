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В Пензе задержали подозреваемого по делу о взрыве газа в пекарне

В результате взрыва пострадали шесть человек

ПЕНЗА, 2 марта. /ТАСС/. Следователи в Пензе задержали 46-летнего подозреваемого по делу о взрыве газового баллона в пекарне. Об этом говорится во вторник в сообщении на сайте следственного управления СК по региону.

"Следователем задержан 46-летний житель Пензы. По версии следствия, в октябре 2020 года мужчина арендовал помещение в нежилом здании по улице Калинина в Пензе, где организовал хлебопекарню. Днем 28 февраля этого года в результате допущенных им нарушений требований охраны труда в пекарне <...> произошел взрыв бытового газа и последующее возгорание, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе двухлетняя девочка", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, газовый баллон был подключен к печи для выпекания хлеба.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 143 УК РФ. Свою вину он признал.

В результате происшествия пострадали три женщины 1995, 1986 и 1961 годов рождения, двое мужчин 1997 и 1975 годов рождения и девочка 2018 года рождения. Они были госпитализированы с ожогами. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

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