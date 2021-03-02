В питании в нескольких школах в Ленобласти выявили превышение содержание вредных бактерий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Повышенное содержание болезнетворных бактерий выявили в воде и пищевой продукции, поставляемых в школы Гатчинского района Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам во вторник в Следственном управлении СК РФ по региону.

"Терруправлением Роспотребнадзора в Гатчинском и Лужском районах в рамках внеплановой проверки деятельности организации, осуществляющей поставки питания в школьные учебные заведения, отобраны пробы воды и пищевой продукции. По результатам лабораторных исследований выявлено повышенное содержание болезнетворных бактерий", - говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, после обнаружения превышенного количества вредных бактерий в воде и пищевой продукции, поставляемых в школы Гатчинского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя").

Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин преступления.