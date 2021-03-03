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В Башкирии задержали двух подозреваемых в хищении денег у 15 пенсионеров

Они звонили по ночам пожилым людям, представлялись их близкими родственниками и сообщали, что попали в беду, и им срочно нужны деньги

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Башкирии двух мужчин, которые подозреваются в хищении денег у 15 пенсионеров под видом близких родственников, попавших в беду. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны двое подозреваемых в мошенничестве. Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленники звонили пожилым людям на стационарные телефоны. Они представлялись их близкими родственниками и сообщали, что попали в беду, а для решения проблемы необходимы денежные средства. Озвученные суммы варьировались от 100 тыс. до миллиона рублей", - сказала она.

По словам Волк, взволнованные люди соглашались передать деньги. Злоумышленники, чтобы не раскрыть свою схему, в качестве курьеров обычно выбирали водителей такси, которые вообще не подозревали, что становятся участниками преступления.

"В настоящее время установлены обстоятельства 15 хищений денежных средств у пенсионеров", - добавила представитель МВД. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

При обысках у подозреваемых полицейские обнаружили более сотни сим-карт, сотовые телефоны и интернет-оборудование, которые послужат в качестве доказательств их вины. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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