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Полиция задержала двух мужчин, устроивших пьяных дебош в баре в центре Москвы

Одному из задержанных понадобилась помощь медиков

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые, злоупотребив алкогольными напитками в баре на Марксистской улице в центре Москвы, устроили дебош. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Утром двое посетителей бара, расположенного на Марксистской улице, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили там дебош. На место для разрешения ситуации прибыли полицейские, которые задержали нарушителей общественного порядка и доставили их в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одному из мужчин понадобилась специализированная помощь медиков. "По данному факту проводится доследственная проверка", - добавили в главке.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в баре "Золотая вобла".

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