Двое неизвестных избили менеджера на юге Москвы и похитили у него сумку с 3,6 млн рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Двое неизвестных избили менеджера интернет-магазина на юге Москвы и похитили у него сумку, в которой находилось 3,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о грабеже на улице Ленинская Слобода, 19, поступила в полицию днем 2 марта. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у дома по указанному адресу двое неизвестных подбежали сзади к мужчине - менеджеру интернет-магазина, руками нанесли несколько ударов в область головы, а затем похитили сумку, в которой находились денежные средства в сумме 3,6 млн рублей, и скрылись", - сказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже (п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ).