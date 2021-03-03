Запаркованный двор осложнил работу спасателей на пожаре во Владивостоке, где погибли дети

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Стихийная парковка жителей во дворе дома на улице Нейбута во Владивостоке, где при пожаре погибли два ребенка, осложнила работу пожарных. Об этом сообщил ТАСС в среду начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Костенко.

"Проблема запаркованности дворов во Владивостоке стоит серьезно. Так и на вчерашнем пожаре: команда прибыла на место через шесть минут после поступления сигнала, но подъехать непосредственно к подъезду машина не смогла - мешали автомобили на подъездном пути. В итоге личному составу пришлось взять в руки все оборудование и нести его до места развертывания, это заняло три минуты", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что позже жители перепарковали свои автомобили в соседние дворы, что позволило спецмашине подъехать непосредственно к очагу. Как отметили в пресс-службе регионального управления, неправильно припаркованный возле зданий транспорт сильно мешает проезду не только пожарных, но и других экстренных служб.

"Главное управление МЧС России по Приморскому краю в очередной раз призывает всех автомобилистов парковаться в установленных местах, прижиматься как можно ближе к бордюрам или в крайнем случае оставлять на машине номера мобильных телефонов, чтобы при возникновении экстренной ситуации можно было оперативно связаться с хозяином", - говорится в сообщении ведомства.

Вечером во вторник загорелась квартира на 21-м этаже в 25-этажном жилом доме. Из-за отравления угарным газом погибли два ребенка, оставшихся дома без взрослых. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по этому факту. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило в 19:28 (12:28 мск). Из отрезанных дымом квартир были эвакуированы 10 человек, еще 14 человек, в том числе четыре ребенка, выведены при помощи спасательных устройств по лестничным маршам. В 20:10 (13:10 мск) пожар был локализован, а открытое горение ликвидировали через минуту. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.