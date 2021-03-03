В Татарстане погибли три человека при пожаре в частном доме

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в селе в Альметьевском муниципальном районе Татарстана, погибли три человека. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.

"В 03:16 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Чапаева, дом №5, в селе Кульшарипово Альметьевского района. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение по всей площади частного бревенчатого одноэтажного жилого дома размерами 10 на 10 м", - говорится в сообщении.

Тело погибшего мужчины обнаружено в 03:38 мск, ликвидация пожара объявлена в 03:48 мск.

"В 03:56 мск - ликвидация открытого горения на предварительной площади 100 кв. м. В 05:34 мск обнаружено тело второго погибшего. В 06:20 мск обнаружены фрагменты тела третьего погибшего. Личности погибших устанавливаются, предварительно среди погибших детей нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры Татарстана, после тушения пожара были обнаружены тела трех человек: двоих мужчин 1991 и 1962 годов рождения (дяди и племянника), личность третьего пока не установлена. На место происшествия прибыл Альметьевский городской прокурор Дамир Яфизов. "Обстоятельства и причины случившегося выясняются в ходе процессуальной проверки, которую проводят следственные органы. Ход и результаты проверочных мероприятий контролируются прокуратурой", - сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства республики.

В новость внесены изменения (09:53 мск) - добавлен комментарий прокуратуры региона.