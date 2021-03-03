В Москве при тушении пожара в квартире найден погибший с ножевыми ранениями

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тело погибшего с ножевыми ранениями обнаружено при тушении пожара в квартире многоэтажного жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"В одной из квартир по адресу: Широкая улица, дом 8, корпус 1, произошло загорание обшивки двери. Площадь пожара составила 1 кв. м. В ходе ликвидации возгорания в квартире обнаружен труп с ножевыми ранениями", - сказал собеседник агентства.

Пожар потушен. Обстоятельства смерти человека и причины возгорания устанавливаются. "По предварительным данным, неизвестный совершил в квартире убийство, а чтобы скрыть следы преступления, устроил поджог", - уточнил источник.