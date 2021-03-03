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В Петербурге задержали сиделку, избившую 89-летнюю женщину

По словам источника в правоохранительных органах, женщина также грозилась убить пострадавшую. Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Сиделка в Санкт-Петербурге избила и угрожала убийством 89-летней женщине, за которой она осуществляла уход. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники правоохранительных органов задержали сиделку, избившую пожилую женщину 1922 года рождения, за которой она осуществляла уход. Также задержанная угрожала убить пожилую женщину", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Инцидент произошел в доме на проспекте Народного Ополчения.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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