В Бурятии десятилетний мальчик ранил друга из ружья

УЛАН-УДЭ, 3 марта. /ТАСС/. Восьмилетний ребенок получил огнестрельное ранение в Мухоршибирском районе Бурятии, в него случайно выстрелил друг. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

"Сегодня ночью из Мухоршибирской центральной районной больницы эвакуирован санитарной авиацией в Детскую республиканскую клиническую больницу мальчик с огнестрельным ранением в области правого плечевого сустава и подмышечной области, травматическим шоком второй степени и анемией вследствие кровопотери. В настоящее время ребенок в сознании, он находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Ранил ребенка его десятилетний друг, когда мальчики играли: оружие они нашли и взяли без спроса в доме родственницы одного из школьников.

"На данный момент проводится интенсивная терапия, подготовка к операции", - добавили в пресс-службе.