Экс-работники Дома офицеров в Хабаровске получили условные сроки за хищение редких книг

ХАБАРОВСК, 3 марта. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил условные сроки и штрафы двум сотрудникам Дома офицеров Восточного военного округа за хищение редких книг XVIII-XIX веков. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Хабаровскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшим работникам федерального государственного бюджетного учреждения "Дом офицеров Восточного военного округа" Министерства обороны библиотекарю Анастасии Ерошенко и ведущему методисту Ольге Ерошенко. Решением Центрального районного суда Хабаровска Анастасии и Ольге Ерошенко назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно каждой, а также штрафа по 55 тыс. рублей. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск, обязав осужденных в солидарном порядке выплатить Министерству обороны РФ 82,9 тыс. рублей в счет возмещения причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Женщин признали виновными по п. "а" ч. 2 ст. 158 ("Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору") и п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую историческую и культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Они имели доступ к книгам редкого и ценного фонда и в 2018-2019 годах похитили и продали сторонним лицам две книги, имеющие особую культурную и историческую ценность - одну из частей тома "ИсторIя РоссIйская отъ древнъйшихъ временъ, сочинена князъ Михайломъ Щербатовымъ" 1791 года издания и том "СочиненIя Карамзина" 1804 года издания. Согласно заключению искусствоведческой экспертизы стоимость данных книг составляет 82,9 тыс. рублей.

Кроме того, у женщин изъяли еще пять книг, также украденных из Дома офицеров - "Собрание сочиненIй" А. Н. Островского 1874 года издания, "Русско-японская война 1904-1905", изданная в 1910 году, а также три тома "ИсторIя искусствъ" П. П. Гнедича, изданные в конце XIX-начале XX века. При этом в них были затерты штампы Дома офицеров, а на различных интернет-ресурсах размещены объявления о реализации этих книг. По оценкам экспертов, стоимость названных изданий составляет около 99 тыс. рублей.