Суд объединил иски о признании недействительным договора семьи Баталова с Дрожжиной

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы объединил иски столичной прокуратуры и актрисы Натальи Дрожжиной о признании недействительным договора с ней о пожизненном содержании с иждивением дочери актера Алексея Баталова. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Гражданское дело по иску прокурора ЦАО Москвы к Дрожжиной Н. Г. о признании договора недействительным объединено в одно производство с делом по иску Дрожжиной к Баталовой о расторжении договора пожизненного содержания. Сегодня первое судебное заседание", - сказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах. Заседание уже началось, на нем также присутствует дочь Баталова Мария.

Ранее адвокат Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина заявлял ТАСС, что его подзащитные хотят вернуть все имущество Баталовым, но не могут это сделать, потому что оно находится под арестом.

Как сообщали ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по результатам проверки прокуратура Центрального административного округа Москвы в интересах Марии Баталовой направила в Замоскворецкий суд исковое заявление о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с Дрожжиной, а также о применении последствий недействительности указанных сделок.

В Генпрокуратуре пояснили, что вдова актера, действовавшая от имени своей дочери, подписала под влиянием обмана договоры пожизненного содержания с иждивением, предметами которых являются принадлежащие Марии Баталовой в праве общей долевой собственности квартира на улице Серафимовича, квартира площадью 54,7 кв. м в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение площадью 21,6 кв. м на улице Серафимовича. На основании договоров Дрожжина приобрела право собственности на эти объекты недвижимости.

По факту мошенничества с имуществом народного артиста Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому являются Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Вдова и дочь актера, согласно материалам дела, обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Они признаны потерпевшими по делу, на спорное имущество был наложен арест.