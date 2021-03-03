"Скопинский маньяк" Виктор Мохов вышел на свободу

ТАСС, 3 марта. Житель Рязанской области Виктор Мохов, который провел в колонии почти 17 лет за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, вышел на свободу. Теперь в течение шести лет мужчина будет находиться под административным надзором полиции, сообщается в среду на сайте регионального УМВД.

"Срок отбывания наказания в исправительной колонии, расположенной в Саратовской области, истекает 3 марта 2021 года. Мохов предполагает проживать в своем доме в Скопине", - говорится в сообщении полиции.

Как пояснили в ведомстве, 25 сентября 2020 года руководство исправительной колонии, в которой отбывал наказание Мохов, обратилось в суд с исковым заявлением об установлении в отношении этого осужденного административного надзора. Решение суда вступило в законную силу.

"Учитывая сведения о личности осужденного, характере и степени опасности, совершенных им преступлений, для предупреждения совершения Моховым противоправных деяний суд на шесть лет установил следующие административные ограничения: запрет на посещение мест массовых мероприятий и на участие в таких мероприятиях; запрет на пребывание вне своего жилого помещения с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе; нельзя выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел; являться два раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации", - пояснили в УМВД.

В 2005 году Мохова (1950 г. р.) приговорили к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году злоумышленник похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года.