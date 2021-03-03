В Ленобласти локализовали пожар в гаражном боксе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Пожар в гаражном боксе во Всеволожском районе Ленинградской области локализован на площади 750 кв. м, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"В 10:30 мск пожар локализован. Горит хозяйственная постройка на общей площади 750 кв. м", - сказали в ведомстве.

Ранее в главке МЧС ТАСС сообщали, что в среду утром в гаражном боксе во Всеволожском районе произошло возгорание. По предварительным данным, в боксе находится станция техобслуживания автомобилей.

В ведомстве также уточнили, что горящий бокс находится в городе Сертолово на улице Мира.

Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали.