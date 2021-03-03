Ангар загорелся в Подмосковье на площади 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Металлический ангар горит в подмосковной деревне Картино, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Утром в деревне Картино в Ленинском городском округе в металлическом ангаре начался пожар. Он горит по всей площади - 1,5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

На месте работают пожарные.

В пресс-службе МЧС России ТАСС подтвердили информацию о пожаре, уточнив, что он начался в 10:11. "Предварительно площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. Сведения о пострадавших не поступали", - сказали в ведомстве.

К тушению привлечены 46 человек и 13 единиц техники.

"В 11:39 объявлена локализация пожара на площади 1 500 кв. метров", - сказали в пресс-службе.