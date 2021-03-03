Жителю Элисты предъявили обвинение в причинении ущерба после взрыва газа в многоэтажке

ЭЛИСТА, 3 марта. /ТАСС/. Житель Элисты обвиняется в повреждении чужого имущества в крупном размере из-за взрыва газа, который произошел в многоэтажном доме республиканского центра Калмыкии в 2020 году и привел к частичному разрушению многоквартирного дома. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Инцидент произошел 26 февраля в 22:10 мск в квартире, расположенной в первом подъезде на восьмом этаже девятиэтажного дома №15 во втором микрорайоне города. По итогам проведенной экспертизы власти признали, что не смогут восстановить два подъезда из четырех.

"Житель Элисты (40 лет) обвиняется по ст. 168 УК РФ ("Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности"). В результате преступных действий обвиняемого, квартиры, располагающиеся в первом и втором подъездах многоквартирного девятиэтажного жилого дома №15 во втором микрорайоне Элисты, после взрыва газа признаны аварийными", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что вечером 26 февраля 2020 года обвиняемый, находясь на кухне своей квартиры, расположенной на восьмом этаже многоквартирного жилого дома Элисты, не соблюдал специально установленные правила предосторожности и допустил утечку природного газа из сети газопотребления. Это привело к образованию взрывоопасной газовоздушной смеси в квартире. Взрыв газа произошел после того, как мужчина попытался закурить, и привел к частичному разрушению подъезда и межкомнатных перегородок этажей.

"Для установления объективной картины по уголовному делу следователем допрошены все свидетели, проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе за пределами Республики Калмыкия, изобличающие обвиняемого", - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что строительство нового девятиэтажного дома для жителей Элисты, пострадавших от произошедшего взрыва газовоздушной смеси, начнется весной, на эти цели направят 178 млн рублей. Средства на решение жилищного вопроса для жителей дома в Элисте выделят из резервного фонда, об этом 2 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочего визита в Калмыкию.