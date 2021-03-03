Задержан потерпевший по делу о пытках в ярославской колонии Макаров

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Потерпевший по делу о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля Евгений Макаров задержан. Об этом ТАСС сообщила представитель потерпевшего по делу о пытках, адвокат фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом) Ирина Бирюкова.

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"Да, задержан", - сказала она, не уточнив других подробностей.

В пресс-службах УМВД и следственного управления СК по региону ТАСС сообщили, что, на данный момент не располагают информацией по задержанию Макарова.

Дело о пытках в колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходили 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор - Сергей Ефремов получил четыре года колонии. Ярославский областной суд 1 декабря 2020 года снизил ему наказание до 3,5 лет колонии.

19 ноября 2020 года суд оправдал бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. 11 других фигурантов дела, бывшие сотрудники ФСИН, были осуждены на сроки от трех до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. Рассмотрение дела в отношении экс-начальника по воспитательной части ИК-1 Ярославля Ивана Калашникова, страдавшего онкологическим заболеванием, было приостановлено. В феврале стало известно, что Калашников умер.