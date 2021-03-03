В Москве задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полиция и следователи задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины, тело которой было обнаружено при тушении пожара на северо-востоке Москвы. Об этом журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В среду в квартире жилого дома на улице Широкая после ликвидации возгорания было обнаружено тело 74-летней женщины с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство). "Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников ГУ МВД России по Москве подозреваемый, 1966 года рождения, задержан", - сказала Иванова. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, мужчина, чтобы скрыть следы преступления, попытался устроить поджог. Площадь пожара составила 1 кв. метр, горела обшивка двери.