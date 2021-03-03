В Дагестане обнаружили цех по переделке гражданского оружия в боевое

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Полицейские в Дагестане обнаружили у местного жителя цех по переделке гражданского оружия под стрельбу боевыми патронами, подозреваемый доставлен в отдел полиции, возбуждено дело. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

"В Кайтагском районе в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции "Оружие" в доме 62-летнего местного жителя обнаружен цех по переделке гражданского оружия под стрельбу боевыми патронами", - говорится в сообщении.

На чердаке в доме подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли два пистолета самодельного изготовления калибра (9 мм и 5,6 мм), два пневматических пистолета (4,5 мм), а в подвальном помещении - слесарные инструменты и станки, четыре самодельных кинжала, рукоятка от пистолета Макарова, более 156 патронов и почти 30 гильз разного калибра.

"Изъятое направлено на экспертизу, подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса мужчина рассказал, что оружие несколько лет назад нашел на окраине села, а часть патронов были найдены им при разборе старого соседского дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия")", - сообщили в МВД.