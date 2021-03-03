Суд снял с экс-полковника Захарченко статус склонного к побегу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, оспаривающего постановку на учет за склонность к побегу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Административное исковое заявление Захарченко удовлетворено", - сказала пресс-секретарь суда. Таким образом, решение о постановке Захарченко на учет как склонного к побегу и нападению на конвой отменено.

Второй кассационный суд общей юрисдикции ранее отменил решения нижестоящих инстанций и обязал пересмотреть жалобу Захарченко на решение администрации СИЗО "Лефортово" о признании его склонным к побегу и нападениям на охрану из-за рапорта сотрудника ФСИН. Захарченко утверждает, что сотрудник изолятора его оговорил. Постановка на учет ужесточает режим содержания, из-за этого бывший полицейский обязан ежечасно отмечаться у сотрудника колонии.

Ранее экс-полковника повторно этапировали в Москву из колонии в Мордовии, где он отбывает наказание по первому уголовному делу, для ознакомления с материалами нового дела, по которому ему предъявили обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Позднее Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.