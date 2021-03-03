Суд подтвердил, что осужденный на девять лет экс-мэр Астрахани вышел из колонии

АСТРАХАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Астрахани выпустил на свободу бывшего мэра города Михаила Столярова, осужденного в 2014 году на девять лет колонии строгого режима за взяточничество, и изменил ему наказание на более мягкое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в среду.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что бывший мэр Астрахани освобожден условно-досрочно после семи лет отбывания наказания в колонии.

"Было ходатайство адвоката о замене ему неотбытой части наказания более мягким видом в виде исправительных работ, которое было удовлетворено 15 февраля. Судебный акт вступил в закон[ную силу] 26 февраля, соответственно, он (Михаил Столяров) был выпущен для отбывания наказания на свободе с отработкой в виде исправительных работ", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Оставшийся срок по приговору бывшему мэру заменили на год и восемь месяцев исправительных работ. В Советском районном суде также уточнили, что из дохода Столярова каждый месяц будет удерживаться 10% в счет государства.

В ноябре 2013 года мэр Астрахани был задержан сотрудниками МВД по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей. В ноябре 2014 года Кировский районный суд города приговорил экс-чиновника к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. Спустя месяц Астраханский областной суд смягчил приговор до девяти лет колонии строгого режима и 100 млн рублей штрафа.