На Камчатке столкнулись два автобуса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Два человека погибли и восемь пострадали в результате столкновения двух автобусов на Камчатке. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, ДТП произошло в условиях снегопада.

"По предварительной информации, на 54-м км дороги поселок Камчатский - Мильково водитель, управляя автобусом Daewoo, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом аналогичной марки. В результате ДТП водитель первого автобуса и пассажир второго автобуса погибли, восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что спасатели с помощью спецтехники деблокировали одного из пострадавших. Специалисты ведомства совместно с сотрудниками пожарного поста поселка Лесного оказывают помощь пассажирам автобусов. "Пожарные займутся освобождением трассы от автобусов - участников ДТП, мешающим проезду автотранспорта. На месте происшествия также работают медики и сотрудники полиции", - добавили в ведомстве.

В новость внесены изменения (12:37 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.