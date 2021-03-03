В Ленобласти потушили пожар в гаражном боксе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в гаражном боксе во Всеволожском районе Ленинградской области, где в среду произошел пожар на площади 750 кв. м, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в городе Сертолово Всеволожского района. Продолжаются работы по проливке и разборке [сгоревших конструкций]", - говорится в сообщении.

Ранее в главке ТАСС сообщили, что в среду утром в Сертолово загорелся гаражный бокс. По предварительным данным, в нем располагается автомастерская.

В результате ЧП никто не пострадал. Для тушения были задействованы пять единиц спецтехники и 25 сотрудников МЧС.