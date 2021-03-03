Начальников СИЗО-1 и ИК-6 Иркутской области задержали

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Начальник оперативного отдела следственного изолятора №1 и руководитель исправительной колонии №6 Иркутской области задержаны в рамках расследования дела о применении насилия осужденными к двум другим заключенным. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе ФСИН России.

"При содействии сотрудников ФСИН России, работающих в ГУ ФСИН России по Иркутской области, задержаны начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1", - сообщили во ФСИН. Начальник ИК-6 задержан в рамках расследования уголовного дела о противоправных деяниях со стороны осужденных в отношении Бакиева, которые выявили сотрудники ФСИН России 21 января. "Начальник оперативного отдела СИЗО-1 задержан в связи с уголовным делом о деяниях со стороны осужденных в отношении Ондара К. О.", - уточнили в службе.

Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России будет работать в ГУ ФСИН России по Иркутской области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности.

21 января пресс-служба ФСИН сообщала, что руководители СИЗО-1 и колонии №6 отстранены от работы на время служебной проверки из-за противоправных действий их подчиненных и возможного сексуального насилия осужденных в отношении другого осужденного. Региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовных дел из-за халатности должностных лиц колонии и совершения противоправных действий в отношении 31-летнего заключенного, здоровью которого был нанесен тяжкий вред. Местные СМИ информировали о пытках над одним из заключенных колонии №6. По информации журналистов, сотрудники колонии связывали мужчину скотчем и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его, а позже - прятать под кроватью на несколько суток. По данным прессы, пытки проводились в том числе на территории СИЗО-1 и ИК-6. С 18 января ФСИН России проводит в Иркутской области проверку, по ее итогам был уволен начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев.

Как сообщил ранее директор ФСИН Александр Калашников, установлены более 40 заключенных, применявших насилие в колониях и СИЗО Иркутской области, 75 человек признаны потерпевшими.