Суд продлил до 8 июня домашний арест топ-менеджеру банка "Траст" Хабарову

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 8 июня срок домашнего ареста топ-менеджеру банка "Траст" Михаилу Хабарову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Хабарова и продлил ему срок домашнего ареста до 8 июня", - сказала представитель суда.

В октябре прошлого года Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова. Уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ. 10 ноября 2020 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о смягчении меры пресечения Хабарову на домашний арест.

Хабаров обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца компании "Деловые линии" Александра Богатикова. Вину он не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство.