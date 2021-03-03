Четыре человека пойдут под суд за обман 445 дольщиков на 535 млн рублей в Подмосковье

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. СК завершил расследование уголовного дела в отношении четверых обвиняемых в хищении 535 млн рублей у 445 дольщиков в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех человек в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, а также в растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем (всего 21 эпизод преступной деятельности). В ходе расследования в одном производстве соединено 25 уголовных дел. Вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Врадий.

По ее словам, следствие арестовало более 530 объектов обвиняемых и подконтрольных им лиц на территории Одинцовского, Пушкинского, Чеховского, Серпуховского, Красногорского районов Московской области, а также Новой Москвы общей стоимостью свыше 1,598 млрд рублей.

По данным следствия, с 2007 по 2014 год обвиняемые похитили у 445 человек свыше 535 млн рублей под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов на территории Москвы и области. Строительство домов осуществлялось в нарушение действующего законодательства, в отсутствие необходимой разрешительной документации, в связи с чем впоследствии дома были признаны судом самовольными постройками, приняты решения об их сносе.

Впоследствии двое из обвиняемых легализовали похищенные у дольщиков деньги, приобретя на них земельные участки, на которых организовали дачное некоммерческое партнерство (ДНП), где совершали хищения и растрату членских взносов членов ДНП "Чеховское подворье" (потерпевшими признаны еще 45 человек). Двое других обвиняемых совершили легализацию денежных средств путем приобретения в собственность земельного участка.

В 2017 году уголовное дело было изъято из полиции и передано в СК в связи с получением статуса адвоката одним из обвиняемых. Объем уголовного дела составил 400 томов.