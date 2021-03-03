В Адыгее возбудили уголовное дело из-за убийства бездомных собак

МАЙКОП, 3 марта. /ТАСС/. В Майкопе возбудили уголовное дело о жестоком обращении с бездомными животными после обнаружения многочисленных трупов собак, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры республики.

"Прокуратура Майкопа приняла меры реагирования к уполномоченным органам по фактам ненадлежащего исполнения возложенных на них законом полномочий по обращению с животными без владельцев и некачественного проведения процессуальных проверок ОМВД России по Майкопу. По требованию прокуратуры города ОМВД России по Майкопу возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - говорится в сообщении.

Уголовное дело будет находиться на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в некоторых районах Майкопа жестоко убивают собак. По заявлениям очевидцев, в животных стреляли из самодельного арбалета, у них были вспороты животы. Некоторых животных волонтерам удалось спасти.