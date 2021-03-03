Владелицу питомника будут судить в Подмосковье за гибель растерзанного собакой ребенка

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Владелица питомника в подмосковной Ивантеевке предстанет перед судом за гибель 11-летнего ребенка, растерзанного ее собакой. Об этом ТАСС сообщила в среду представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении владелицы питомника собак. В ближайшее время с утвержденным обвинительным заключением оно будет передано в суд для рассмотрения по существу", - отметила Врадий. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 2 января 11-летний мальчик вместе с родителями был в гостях в частном доме в Ивантеевке у заводчицы собак, где она содержала питомник с семью животными различных пород, в том числе восточно-европейских и немецких овчарок. Пока взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе. Мальчик зашел на огороженную территорию к вольерам с собаками и открыл дверцу. Животные загрызли ребенка до смерти.

Следствие считает, что обвиняемая, зная особенности отдельных пород собак и их характер поведения, проигнорировала правила и условия содержания и не позаботилась о надежных замках на вольерах.