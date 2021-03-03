Суд отправил под домашний арест замглавы департамента управделами Минспорта за растрату

МОСКВА, 3 марта./ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы департамента управделами Минспорта РФ Антонину Кузнецову, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Суд отправил замглавы департамента управделами Минспорта РФ Кузнецову под домашний арест. Она подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Басманного суда ТАСС подтвердили факт заключения под домашний арест Кузнецовой Антонины Михайловны. "В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24 марта", - пояснили в суде, не уточнив занимаемую ею должность и другие подробности ее дела.

Согласно информации, размещенной на сайте Минспорта РФ, Антонина Михайловна Кузнецова работает в должности заместителя директора департамента управления делами и контроля этого ведомства.

Ранее в связи с этим делом был арестован бывший глава АНО "Арена-2018" Олег Галай.