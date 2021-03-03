{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд отправил под домашний арест замглавы департамента управделами Минспорта за растрату

Арест продлится до 24 марта

МОСКВА, 3 марта./ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы департамента управделами Минспорта РФ Антонину Кузнецову, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Суд отправил замглавы департамента управделами Минспорта РФ Кузнецову под домашний арест. Она подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Басманного суда ТАСС подтвердили факт заключения под домашний арест Кузнецовой Антонины Михайловны. "В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24 марта", - пояснили в суде, не уточнив занимаемую ею должность и другие подробности ее дела.

Согласно информации, размещенной на сайте Минспорта РФ, Антонина Михайловна Кузнецова работает в должности заместителя директора департамента управления делами и контроля этого ведомства.

Ранее в связи с этим делом был арестован бывший глава АНО "Арена-2018" Олег Галай.

Теги
Россия
Третьего сотрудника ИК-1 в Ярославле задержали после видео с избиением заключенных
Следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу
Читать полностью