Третьего сотрудника ИК-1 в Ярославле задержали после видео с избиением заключенных

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Третий сотрудник ИК-1 в Ярославле задержан после публикации 23 февраля на сайте "Новой газеты" видео с избиением заключенных, сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области Евгений Сучков.

"Подтверждаем, задержали еще одного сотрудника - младшего инспектора. Готовим ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

По данным юристов фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом), подозреваемым является Игорь Камиронов. Он избивал дубинкой заключенного [Абубакара] Цагалаева в классе воспитательной работы ИК-1.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации видеозаписей с избиением в ИК-1 двух осужденных. 26 февраля были задержаны двое действующих сотрудников колонии - Кокуев и Семенов, суд в качестве меры пресечения отправил их под домашний арест.

"Новая газета" 23 февраля опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом). На видео зафиксированы избиения двух заключенных в ИК-1 сотрудниками колонии. Один из заключенных - гражданин Грузии Важа Бочоришвили, имя второго ранее не называлось, теперь стало известно, что им является Абубакар Цагалаев. По данным расследования, в мае 2016 года Бочоришвили направили в ярославскую ИК-1, где он подвергся жестокому избиению дубинками. После пыток его перевели в тяжелом состоянии в больницу Рыбинска, где ему потребовалась пересадка печени, на которую он не мог рассчитывать из-за гражданства. Бочоришвили умер в больнице.