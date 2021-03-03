В Туве возбудили уголовное дело из-за смерти женщины, на которую напали собаки

ТАСС, 3 марта. Следователи возбудили уголовное дело после смерти в больнице Кызыла 35-летней женщины, на которую напали собаки. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным СК, в понедельник в приемное отделение Республиканской больницы № 1 доставили женщину с множественными рваными ранами ног и рук, спустя непродолжительное время она умерла. Согласно пояснениям очевидца, женщина пострадала от укусов трех собак.

"По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Предварительно установлено, что смерть местной жительницы наступила от обильной кровопотери, сочетания открытых ран, захватывающих несколько участков тела, и множественных рвано-укушенных ран", - сообщили в СК.

Установлено, что женщина пострадала от укусов трех собак, содержавшихся без привязи в частном домовладении.

Специалисты ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы, назначенной для установления причины смерти пострадавшей.