Задержанному начальнику иркутской колонии предъявили обвинение в превышении полномочий

ИРКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Задержанному начальнику исправительной колонии № 6 (ИК-6) в Иркутской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СК России.

Ранее в среду пресс-служба ФСИН России сообщила о задержании начальника оперативного отдела следственного изолятора № 1 и руководителя исправительной колонии № 6 в Иркутской области в рамках расследования дела о применении насилия осужденными к двум другим заключенным.

"Следственным управлением продолжается расследование уголовных дел о совершении противоправных действий в отношении 31-летнего осужденного, содержащегося в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области. <…> Предъявлено обвинение начальнику ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

Вину начальник колонии не признал. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое сотрудников колонии - заместитель начальника и оперуполномоченный оперативного отдела - отправлены под арест.

С 18 января ФСИН России проверяет соблюдение прав человека в пенитенциарных учреждениях Иркутской области. По результатам проверки возбуждено девять уголовных дел в отношении сотрудников ГУФСИН, обвиняемых и осужденных. Установлены более 40 человек, применявших насилие в местах лишения свободы. Уволен начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев.

21 января пресс-служба ФСИН сообщала, что руководители СИЗО-1 и колонии № 6 отстранены от работы на время служебной проверки из-за противоправных действий их подчиненных и возможного сексуального насилия осужденных в отношении другого осужденного. Региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовных дел из-за халатности должностных лиц колонии и совершения противоправных действий в отношении 31-летнего заключенного, здоровью которого был нанесен тяжкий вред. Местные СМИ информировали о пытках над одним из заключенных колонии № 6. По информации журналистов, сотрудники колонии связывали мужчину скотчем и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его, а позже - прятать под кроватью на несколько суток. По данным прессы, пытки проводились в том числе на территории СИЗО-1 и ИК-6.