В Удмуртии осудили за езду в пьяном виде главу муниципального образования

ИЖЕВСК, 3 марта. /ТАСС/. Районный суд в Удмуртии признал виновным главу муниципального образования за повторную езду в нетрезвом виде и приговорил чиновника к обязательным работам. Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Сюмсинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении главы МО "Халдинское". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также на 1,5 года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в конце декабря 2020 года в селе Халды чиновник, который ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, был задержан сотрудниками ГИБДД и снова отказался от тестирования на предмет содержания алкоголя в крови. В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и раскаялся.