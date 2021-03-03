Глава горсовета Петрозаводска стал фигурантом двух новых уголовных дел

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 марта. /ТАСС/. Председатель петрозаводского горсовета (Петросовет) Геннадий Боднарчук, уже имеющий статус обвиняемого по статье о получении взятки в особо крупном размере, стал фигурантом еще двух уголовных дел. Об этом ТАСС в среду сообщил один из адвокатов Боднарчука Артем Черкасов.

"Возбудили еще два уголовных дела, но ему [Боднарчуку] обвинения по ним не предъявляли", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя защиты, пока Боднарчук проходит обвиняемым только по первому уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Другие два дела связаны с еще одним эпизодом получения взятки, а также превышением должностных полномочий. Черкасов подчеркнул, что конкретных обвинений его подзащитному по новым делам пока предъявлено не было.

Как ранее сообщал ТАСС, Геннадий Боднарчук был задержан в июле 2020 года. Следствие считает, что в 2018-2019 годах он через посредника получил от представителей коммерческих организаций взятку в сумме более 1,5 млн рублей "за решение вопросов, связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче разрешений на строительство".