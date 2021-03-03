Пресненский суд арестовал члена УИК за нападение на омоновца на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы до 20 апреля отправил в СИЗО члена участковой избирательной комиссии (УИК) Романа Пичужина, обвиняемого в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Пресненского районного суда удовлетворено ходатайство об избрании в отношении Пичужина Романа Дмитриевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Пичужину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Следствие просило арестовать Пичужинана два месяца.

Накануне его адвокат Дмитрий Захватов рассказал ТАСС, что Пичужина задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административное наказание. Его подзащитного обвиняют в том, что он ударил сотрудника ОМОН.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в Москве участвовали около 2 тыс. человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.

В новость внесены изменения (16:39 мск) - добавлена информация о решении суда.