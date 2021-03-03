В центральной Греции зафиксировали афтершок магнитудой 5,3

ТАСС, 3 марта. Сильный афтершок магнитудой 5,3 зафиксирован в среду в центральной Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземный толчок произошел в 15 км к северо-западу от города Лариса. Его очаг залегал на глубине 2 км.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,9, затем повысил до 6,3. По имеющейся информации, землетрясение сильно ощущалось в Ларисе и окрестностях, а также во многих других районах страны - от Афин до Салоник. За ним последовал ряд афтершоков.

На данный момент сообщается как минимум об одном случае обрушения дома в результате подземных толчков. В городке Элассона спасатели ищут мужчину под завалами.

Сведения о других пострадавших и разрушениях пока не поступали.