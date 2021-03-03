Неизвестные "заминировали" 36 учреждений образования в Люберцах

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" в среду поступили в 36 образовательных учреждений в Люберцах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные направили сообщения в правоохранительные органы о взрывных устройствах, которые заложены в 36 образовательных учреждениях подмосковных Люберец. В настоящее время экстренные службы проверяют информацию об их "минировании", - сказал собеседник агентства.

В течение февраля регулярно поступали подобные сообщения о "минировании" различных объектов в Люберцах, включая школы, железнодорожные станции, здания органов власти. Все они оказались ложными.