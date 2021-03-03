Суд Москвы продлил арест блогера Пыжа еще на три месяца

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы до 5 июня продлил срок ареста блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном получении доступа к гостайне. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Мещанского районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Пыжа на срок до 5 июня", - сказала собеседница агентства.

Пыжу вменяется преступление по ст. 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Он не признает вину.

Блогер, имеющий гражданства РФ и Украины, известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Ранее сообщалось, что в его деле речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога. По словам источника ТАСС, эти документы связаны с российским транспортом и не касаются оборонной или энергетической промышленности. Еще один источник агентства уточнял, что уголовное дело Пыжа связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях Московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.