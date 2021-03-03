Россиянин получил пять лет колонии за подготовку терактов в Крыму и на Украине

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в среду приговорил к пяти годам лишения свободы россиянина Олега Приходько, обвиняемого в подготовке взрыва в одном из административных зданий в Крыму и подготовке к поджогу генконсульства РФ во Львове (Украина). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Олега Приходько. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме со штрафом в размере 110 тыс. рублей", - сообщил представитель суда.

Ранее адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов сообщал ТАСС, что обвинение попросило суд для его подзащитного 11 лет лишения свободы.

10 октября 2019 года Приходько был задержан в Крыму по подозрению в подготовке взрыва. В тот же день Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемого. В принадлежащем Приходько гараже правоохранители обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, тротиловую шашку, поражающие элементы, запал. В январе в отношении Приходько возбудили также уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатки. По словам адвоката, Приходько также обвиняется в подготовке к поджогу генконсульства РФ во Львове.