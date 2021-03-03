Суд увеличил срок убийце настоятеля монастыря в Переславле-Залесском до 21 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции увеличил срок убийце настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском Александру Авдееву с 15 лет до 21 года колонии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Проверив материалы дела, судебная коллегия нашла приговор подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, а также неправильным применением уголовного закона. Суд апелляционной инстанции вынес новое судебное решение - обвинительный апелляционный приговор. Авдеев А. В. признан виновным и осужден по п. "з" ч. 2 ст. 105, п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сказала она.

Ранее Ярославской областной суд признал Авдеева виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), кражи в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), незаконном проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Ранее следственными органами в его отношении были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 ("Убийство") и ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). По совокупности преступлений он был приговорен к 15 годам колонии.

Авдеев - бывший трудник (временный житель монастыря) Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском. 7 июня 2016 года он нанес игумену монастыря Даниилу более 25 ударов ножом, от которых тот погиб. По версии прокуратуры, Авдеев действовал из корыстных побуждений: из дома настоятеля монастыря он похитил 1,1 млн рублей, а затем скрылся.