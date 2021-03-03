Три студентки ПсковГУ пострадали в результате проведения химического эксперимента

ПСКОВ, 3 марта. /ТАСС/. Три студентки пострадали в результате проведения химического эксперимента на занятии в лаборатории Псковского государственного университета (ПсковГУ). Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

"В Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ на уроке по неорганической химии отрабатывалась тема по производству хлора. Во время эксперимента разбилась колба, пострадали три студентки, у двух из них ожог глаз. Состояние удовлетворительное, студенток опустили домой. По предварительным данным, они получили ожог роговицы глаз. Сейчас проводится внутреннее расследование", - отмечается в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ПсковГУ, занятие проходило в специализированной аудитории. Эксперимент по производству хлора, с соблюдением всех методических рекомендаций, проводил педагог. Руководство вуза сообщило о ЧП в администрацию Псковской области и в Министерство науки и высшего образования РФ.