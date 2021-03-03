Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетнего ребенка в Саратовской области

САРАТОВ, 3 марта. /ТАСС/. Суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика, тело которого во вторник нашли на улице города Вольска в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Вольске заключен под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка. Суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") после того, как в ночь на 1 марта на улице был найден мертвым без верхней одежды пятилетний ребенок. По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов, неподалеку от места его обнаружения. По данным детского омбудсмена в регионе, семья мальчика не состояла на специализированных учетах.

По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний сожитель матери мальчика.

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