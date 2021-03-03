В Петербурге проводят обыски по делу о хищении денег дольщиков сайентологами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Силовики проводят в среду в Санкт-Петербурге обыски в офисе частной компании "АТМ" по уголовному делу о мошенничестве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи считают, что компания причастна к похищению денег у дольщиков недостроенного жилого комплекса и переводу их зарубежной сайентологической организации.

"Сегодня в Санкт-Петербурге в офисе компании "Административная технология менеджмента" ("АТМ") проводятся обыски по уголовному делу в отношении сайентологов, похитивших деньги у обманутых дольщиков", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, по оперативным данным, компания "АТМ" оказывала услуги по бизнес-консультированию фирме "Союз долевого строительства" ("СДС"), которая строила жилой комплекс "Румболово-сити" в Ленинградской области. "Стройку так и не закончили, а деньги пайщиков похитили руководители "СДС". По данному факту ранее возбудили дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Часть похищенных у пайщиков средств могла выплачиваться от "СДС" в "АТМ" за бизнес-консультирование - то есть отмываться для дальнейшего перенаправления в сайентологические организации за рубежом", - отметил собеседник агентства. Он также отметил, что оперативники полагают, что фирма "АТМ", где проходят обыски, является сайентологической бизнес-структурой.

Летом прошлого года в многоквартирном коттедже в Петербурге также проходили обыски по делу компании "СДС". Источник в правоохранительных органах тогда сообщал ТАСС, что компанию считают подконтрольной "Сайентологической церкви Санкт-Петербурга", а обыски связаны с хищением порядка 800 млн рублей у членов жилищно-строительного кооператива. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Сайентология - религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть сайентологических материалов признана экстремистской и занесена в соответствующий федеральный список. Их производство и хранение в целях массового распространения на территории РФ является незаконным.