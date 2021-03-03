Фургалу продлили арест на три месяца

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 8 июня продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Карапетян.

"Ходатайство следователя удовлетворено. Срок ареста Сергея Ивановича Фургала продлен до 8 июня 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме из-за возможных угроз в отношении свидетелей по уголовному делу и тайны следствия.

В ходе заседания сторона защиты в качестве альтернативной меры пресечения предложила избрать Фургалу домашний арест. Следствие поддержало свое ходатайство о продлении экс-губернатору срока ареста.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, все фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела.