На Кубани пятилетнюю девочку насмерть придавило землей при разгрузке самосвала

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. Пятилетняя девочка погибла, после того как ее засыпало землей во время разгрузки самосвала с перегноем в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В правоохранительные органы Динского района 2 марта 2021 года поступило сообщение о гибели 5-летней девочки во дворе одного из частных домов в станице Старомышастовской. По данному факту следственными органами Следственным комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, 40-летний мужчина на автомобиле "Камаз" доставил перегной в один из частных дворов в станице Старомышастовской. Во время выгрузки во дворе рядом с грузовиком гуляла дочь хозяина дома, на которую упала выгружаемая земляная смесь.

"Через непродолжительное время родители обнаружили пропажу ребенка. В ходе самостоятельных поисков родственники обнаружили тело ребенка без признаков жизни под завалом земляной смеси", - добавили в пресс-службе.