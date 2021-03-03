Следователи установили подозреваемого в убийстве семьи в Пермском крае

ТАСС, 3 марта. Следственные органы Пермского края установили подозреваемого в убийстве семьи в Пермском крае. Подростка доставляют в следственное управление, сообщается на сайте СК РФ.

"Установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался сын погибших - молодой человек 2004 года рождения. Его местонахождение установлено на территории города Екатеринбурга Свердловской области. В настоящее время он доставляется для производства необходимых следственных действий в следственное управление СК России по Пермскому краю", - говорится в сообщении.

Утром 2 марта в частном доме поселка Октябрьский в Пермском крае были обнаружены тела трех человек, погибших от травм криминального характера. Изначально следователи сообщили, что погибли женщина и двое ее детей (сын 2004 года рождения и дочь 2008 года рождения). По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, а также малолетнего, совершенное с особой жестокостью")". В розыск объявили отца семьи 1980 года рождения, однако 3 марта выяснилось, что он оказался среди погибших.

"В ходе судебно-медицинской экспертизы были идентифицированы тела погибших - это члены одной семьи: мать 1979 года рождения, отец 1980 года рождения и их дочь 2008 года рождения. Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Это произошло по причине сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран", - пояснили в СК РФ.

Как сообщает СК, молодой человек нанес членам своей семьи множественные удары топором, после чего выехал на такси за пределы Пермского края. Устанавливаются мотивы преступления, опрашиваются свидетели, в том числе родственники потерпевших, одноклассники детей семьи, педагоги школы, друзья и знакомые, коллеги по работе, жители близлежащих частных домов.