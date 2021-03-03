В Пензе возбудили уголовное дело после информации об избиении задержанного полицейскими

ПЕНЗА, 3 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после обращения адвоката задержанного в Пензе об избиении его подзащитного полицейскими. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

В среду правозащитная организация "Зона права" распространила видео, снятое адвокатом Александром Федуловым, на котором его подзащитный, задержанный по подозрению в вымогательстве, сообщает об избиении полицейскими. После этого адвокат обратился с заявлением в СК.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - отметила собеседница агентства.